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Инвестиции в основной капитал за 6 месяцев составили 6,7 трлн тенге

Почти четверть этой суммы была вложена в горнодобывающий сектор.

Инвестиции в основной капитал в Казахстане в январе-июне 2024 года составили 6,7 трлн тенге, сократившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Наибольший объем инвестиций пришелся на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров — 23,5%, на операции с недвижимым имуществом — 21,5%. В сферу транспорта и складирование было вложено 16,1% от указанных инвестиций, в обрабатывающую промышленность — 9,9%.

Преобладающими источниками инвестиций в январе-июне 2024 года остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 4,788 трлн тенге.

Удельный вес средств госбюджета составил 14,5%, кредиты банков — 4%, других заемных средств — 9,5% (из них средств нерезидентов — 2,7%).