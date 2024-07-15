Инвестиции в основной капитал за 6 месяцев составили 6,7 трлн тенге

Инвестиции в основной капитал в Казахстане в январе-июне 2024 года составили 6,7 трлн тенге, сократившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.
Наибольший объем инвестиций пришелся на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров — 23,5%, на операции с недвижимым имуществом — 21,5%. В сферу транспорта и складирование было вложено 16,1% от указанных инвестиций, в обрабатывающую промышленность — 9,9%.
Преобладающими источниками инвестиций в январе-июне 2024 года остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 4,788 трлн тенге.
Удельный вес средств госбюджета составил 14,5%, кредиты банков — 4%, других заемных средств — 9,5% (из них средств нерезидентов — 2,7%).