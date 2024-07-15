Инвестиции в основной капитал за 6 месяцев составили 6,7 трлн тенге

Инвестиции в основной капитал в Казахстане в январе-июне 2024 года составили 6,7 трлн тенге, сократившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.