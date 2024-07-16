Воронежских свиней ждет поглощение

Один из крупнейших в России производителей свинины ГК «Агроэко» с основными активами в Воронежской области может поглотить более мелкого местного игрока ГК «Русмит». По данным источников «Ъ-Черноземье», в «Агроэко» захотели иметь собственную бойню для некондиционных свиней, а также полностью контролировать биологическую безопасность. Сейчас стороны спорят за 4,5 млрд руб., которые «Агроэко» предположительно пытается взыскать с «Русмита», полагая, что вспышка африканской чумы свиней (АЧС) перекинулась с его площадки. Эксперты оценивают бизнес «Русмита» до 1 млрд руб. и не исключают его продажи с дисконтом.
О том, что ГК «Агроэко» планирует купить активы ГК «Русмит», «Ъ-Черноземье» сообщили несколько источников в муниципальной власти Воронежской области и на рынке. «Подавляющая часть поголовья отправляется на перерабатывающий комплекс “Агроэко”. Но есть выбраковка — свиньи, которые по ряду характеристик под его оборудование не подходят. Мы их отправляем на другие бойни, такая есть у “Русмита”. Логично было бы иметь собственное такое производство, но дополнительно его строить нерентабельно, так как объемы небольшие. Проще купить готовое предприятие. А с учетом возможных проблем по биологической безопасности принято решение приобрести все активы», — пояснил близкий к «Агроэко» собеседник «Ъ-Черноземье».
По собственным данным, в ГК «Русмит» входят пять комплексов на 14,4 тыс. свиноматок в Бобровском, Калачеевском и Каменском районах, Бобровский мясокомбинат с калачеевской площадкой и комбикормовый завод в Каширском районе на 40 тыс. т. «Русмит» производит 40 тыс. т мяса в год. Одной из задач ГК ставит выходит на международные рынки. По данным «СПАРК-Интерфакс», основные юрлица «Русмита» принадлежат Кириллу Алексашину, Людмиле Быкадоровой и Геннадию Смыслову.
ГК «Агроэко», по собственной информации, управляет активами в Воронежской и Тульской областях. Мощности компании рассчитаны на единовременное содержание 1,8 млн животных, 317 тыс. т производства свинины и 1,1 млн т комбикорма в год. Земельный банк составляет 113 тыс. га. Контролируется Владимиром Масловым.
По собственным данным, в ГК «Русмит» входят пять комплексов на 14,4 тыс. свиноматок в Бобровском, Калачеевском и Каменском районах, Бобровский мясокомбинат с калачеевской площадкой и комбикормовый завод в Каширском районе на 40 тыс. т. «Русмит» производит 40 тыс. т мяса в год. Одной из задач ГК ставит выходит на международные рынки. По данным «СПАРК-Интерфакс», основные юрлица «Русмита» принадлежат Кириллу Алексашину, Людмиле Быкадоровой и Геннадию Смыслову.
ГК «Агроэко», по собственной информации, управляет активами в Воронежской и Тульской областях. Мощности компании рассчитаны на единовременное содержание 1,8 млн животных, 317 тыс. т производства свинины и 1,1 млн т комбикорма в год. Земельный банк составляет 113 тыс. га. Контролируется Владимиром Масловым.
Информация о сделке появилась на фоне многомиллиардного иска «Агроэко» к «Русмиту». В конце июня 2024 года арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск ООО «Агроэко-Восток» и ООО «Агроэко-Воронеж» к ООО «Мясокомбинат “Бобровский”» и «Специализированное хозяйство “Калачеевское”» на 4,5 млрд руб. Суть требований не раскрывается, но, по данным «Ъ-Черноземье», дело касается ситуации со вспышкой АЧС на площадках обеих ГК: истец требует компенсации, считая, что вспышка возникла на площадках ответчика. Первое заседание назначено на 12 августа.
В 2023 году в результате АЧС, по информации «Ъ-Черноземье», в Воронежской области было уничтожено более 120 тыс. свиней. Большая часть — на свинокомплексах «Агроэко» «Меловатский» и «Колос». У «Русмита» на мясокомбинате было уничтожено 84,4 т инфицированной продукции. В СХ «Калачеевское» на момент признания предприятия инфицированным объектом поголовья уже не было, АЧС обнаружили в свином навозе.
«РСХБ-Страхование» выплатило «Агроэко» 916 млн руб. страховой компенсации из-за гибели поголовья свиней.
По предварительной оценке управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, с учетом небольшой доли рынка и вспышки АЧС «Русмит» может стоить 650−800 млн руб. «С высокой вероятностью стороны вели определенные переговоры после всех мероприятий, связанных с устранением последствий АЧС, и после инициации иска, судя по всему, пришли к вероятной договоренности о поглощении более сильной группой более мелкого игрока», — предположил он. По его словам, собственники «Русмита» могли пойти на определенные уступки, так как бизнес мог значительно просесть, поэтому активы могут достаться «Агроэко» со значительным дисконтом.
«Заявленные требования “Агроэко” в случае полного удовлетворения могли бы привести к непоправимым последствиям для “Русмита” вплоть до его банкротства и полной приостановки. Хотя такого рода иски не всегда удовлетворяются в полном объеме».