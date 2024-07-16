Воронежских свиней ждет поглощение

О том, что ГК «Агроэко» планирует купить активы ГК «Русмит», «Ъ-Черноземье» сообщили несколько источников в муниципальной власти Воронежской области и на рынке. «Подавляющая часть поголовья отправляется на перерабатывающий комплекс “Агроэко”. Но есть выбраковка — свиньи, которые по ряду характеристик под его оборудование не подходят. Мы их отправляем на другие бойни, такая есть у “Русмита”. Логично было бы иметь собственное такое производство, но дополнительно его строить нерентабельно, так как объемы небольшие. Проще купить готовое предприятие. А с учетом возможных проблем по биологической безопасности принято решение приобрести все активы», — пояснил близкий к «Агроэко» собеседник «Ъ-Черноземье».