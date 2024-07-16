Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и повысил курс евро на вторник 16 июля 2024

Таким образом, на вторник регулятором снижены курсы доллара и российского рубля, но укрепился евро. В сравнении с установленными на понедельник, 15 июля, курсами на вторник, 16 июля, курс 1 доллара США снижен на 0,0022 белрубля, 1 евро вырос на 0,0057 рубля, а 100 российских рублей потеряли 0,009 белрубля.