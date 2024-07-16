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Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и повысил курс евро на вторник 16 июля 2024

Национальный банк Беларуси снизил курс доллара и российского рубля, но повысил курс евро на 16 июля 2024, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке Беларуси еще раз снизили курс доллара, но повысили курс евро и курс российского рубля на 16 июля 2024, вторник.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На 16 июля 2024 курсы изменились в сравнении с установленными накануне. В частности, Нацбанк установил следующие курсы на 16 июля, вторник: 1 доллар США равен 3,1959 рубля, 1 евро — 3,4876 BYN, 100 российских рублей — 3,6348 белорусского рубля.

Таким образом, на вторник регулятором снижены курсы доллара и российского рубля, но укрепился евро. В сравнении с установленными на понедельник, 15 июля, курсами на вторник, 16 июля, курс 1 доллара США снижен на 0,0022 белрубля, 1 евро вырос на 0,0057 рубля, а 100 российских рублей потеряли 0,009 белрубля.

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