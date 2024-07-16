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Астана вышла в лидеры по показателям социально-экономического развития

АЛМАТЫ, 16 июл — Sputnik. По итогам первого полугодия 2024 года Астана продемонстрировала заметные успехи в области социально-экономического развития, сообщает официальный сайт акимата города.

Источник: AP Photo

«Анализ ключевых показателей свидетельствует о стабильном росте в различных секторах экономики и эффективной реализации стратегических инициатив. По всем ключевым показателям, таким как уровень занятости, объем инвестиций, и развитие инфраструктуры, отмечена положительная динамика».

говорится в сообщении.

Краткосрочный экономический индикатор в первом полугодии составил 112%. Значительный рост отмечается и в сфере промышленности: объем продукции увеличился на 13,1% и превысил 1 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности рост — 16,5%.

Отмечается рост предпринимательской активности. Действующих субъектов малого и среднего бизнеса стало больше на 6,5%, в сфере заняты свыше 234 тысяч человек.

Наблюдается рост инвестиций в экономику столицы. Он составил 13,2% и достиг 632 млрд тенге. Частные инвестиции выросли на 13,9%, что подчеркивает высокий уровень доверия к инвестиционному климату города. Объем розничного товарооборота составил 1 трлн. 114 млрд. тенге, это на 7% больше по сравнению с первым полугодием 2023-го года.

экономика