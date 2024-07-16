Астана вышла в лидеры по показателям социально-экономического развития

Наблюдается рост инвестиций в экономику столицы. Он составил 13,2% и достиг 632 млрд тенге. Частные инвестиции выросли на 13,9%, что подчеркивает высокий уровень доверия к инвестиционному климату города. Объем розничного товарооборота составил 1 трлн. 114 млрд. тенге, это на 7% больше по сравнению с первым полугодием 2023-го года.