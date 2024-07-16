Жителям Хабаровска рассказали, кому в городе платят больше

Средняя зарплата риелтора составляет почти 120,5 тысячи рублей в месяц. Этот показатель вырос на девять процентов за год. На втором месте — инженеры, которым в первом полугодии платили 112,2 тысячи в месяц. За год их заработок вырос на 26%. Третье место занимают технологи, которым предлагают практически 92,5 тысячи, что на 33% больше, чем год назад.