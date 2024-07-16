Жителям Хабаровска рассказали, кому в городе платят больше

Эксперты Хабаровского края проанализировали перечень вакансий на сайтах объявлений и составили список специалистов, которым платят больше. Были изучены данные по первому полугодию текущего года. Помимо ИТ-специалистов, неплохо зарабатывают риелторы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Средняя зарплата риелтора составляет почти 120,5 тысячи рублей в месяц. Этот показатель вырос на девять процентов за год. На втором месте — инженеры, которым в первом полугодии платили 112,2 тысячи в месяц. За год их заработок вырос на 26%. Третье место занимают технологи, которым предлагают практически 92,5 тысячи, что на 33% больше, чем год назад.
В пятерку лидеров также вошли аналитики. Их доход вырос на 35% и составил 83,2 тысячи рублей, сообщают аналитики «Авито». Менеджеры замыкают пятерку лидеров с зарплатой в 77,9 тысячи, что на 36% выше показателей прошлого года.