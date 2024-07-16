Золотодобытчиков в Хабаровском крае оштрафовали на миллион рублей

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения компанией «Золото Сервис плюс» закона при добыче золота в Ульчском районе и выявила ряд нарушений. Горнодобывающая компания наказана надзорным органом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Контролеры установили, что предприятием участок золотодобычи захламлен мусором, земля загрязнена нефтепродуктами и неочищенными сточными водами. Кроме того, недропользователь не вел учет добытого россыпного золота и отсутствовало свидетельство о поверке весов.
Природоохранный прокурор внес представление генеральному директору предприятия. По результатам его рассмотрения участок очищен от мусора, загрязнение земли ликвидировано, также оборудованы места для складирования отходов. Организован учет добытого драгоценного металла и получено свидетельство о поверке весов. Пять должностных лиц, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.
По постановлениям прокурора золотодобывающее предприятие оштрафовано на общую сумму более 1 млн рублей.