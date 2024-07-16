Золотодобытчиков в Хабаровском крае оштрафовали на миллион рублей

Природоохранный прокурор внес представление генеральному директору предприятия. По результатам его рассмотрения участок очищен от мусора, загрязнение земли ликвидировано, также оборудованы места для складирования отходов. Организован учет добытого драгоценного металла и получено свидетельство о поверке весов. Пять должностных лиц, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.