Курс тенге на 16 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:57 аст подешевели на 0,27 доллара (0,32%), до 84,76 доллара за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,38 доллара (0,46%), до 81,83 доллара за баррель.
Металлы: цены на золото выросли, передает Investing.com. К 23:52 аст спотовое золото выросло на 0,24% до 2 426,6 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 23:56 аст bitcoin торговался по 63 457,6 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 5,75%, а ее капитализация составила 1,25 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 398,8 доллара, повысившись в цене на 6,55%. Капитализация этой криптовалюты составила 408,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,33 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 16 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 15 июля.
1 австралийский доллар 320,35 тенге.
1 азербайджанский манат 278,76 тенге.
10 армянский драм 12,27 тенге.
1 белорусский рубль 144,66 тенге.
1 бразильский реал 87,04 тенге.
10 венгерских форинтов 13,18 тенге.
1 гонконгский доллар 60,54 тенге.
1 грузинский лари 176,63 тенге.
1 датская крона 69,09 тенге.
1 дирхам ОАЭ 128,64 тенге.
1 доллар США 472,49 тенге.
1 евро 515,44 тенге.
1 индийская рупия 5,659 тенге.
1000 иранский риал 11,23 тенге.
1 канадский доллар 346,27 тенге.
1 китайский юань 65,07 тенге.
1 кувейтский динар 1546,11 тенге.
1 кыргызский сом 5,54 тенге.
1 малазийский ринггит 101,18 тенге.
1 мексиканский песо 26,57 тенге.
1 молдавский лей 26,92 тенге.
1 норвежская крона 43,93 тенге.
1 польский злотый 121,29 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 125,98 тенге.
1 российский рубль 5,41 тенге.
1 СДР 626,4 тенге.
1 сингапурский доллар 352,18 тенге.
1 таджикский сомони 44,53 тенге.
1 тайский бат 13,06 тенге.
1 турецкая лира 14,3 тенге.
100 узбекских сумов 3,76 тенге.
1 украинская гривна 11,52 тенге.
1 фунт стерлингов соединенного королевства 613,2 тенге.
1 чешская крона 20,31 тенге.
1 шведская крона 44,73 тенге.
1 швейцарский франк 528,63 тенге.
1 южноафриканский ранд 25,99 тенге.
100 южнокорейских вон 34,18 тенге.
1 японская иена 2,99 тенге.