Курс тенге на 16 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:57 аст подешевели на 0,27 доллара (0,32%), до 84,76 доллара за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,38 доллара (0,46%), до 81,83 доллара за баррель.