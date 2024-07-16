В Омске хотят сделать базу новых пассажирских самолетов Ил-114−300

Отмечается, что в качестве базового аэропорт перевозчик рассматривает Омск, так как на Омском моторостроительном объединении им. П. И. Баранова может быть создан сервисный центр двигателей для самолетов.
Возможность поддержать проект по базировке самолетов Ил-114−300 в Омске обсуждают и в правительстве Омской области, добавили в Росавиации.
Добавим, планируется, что пассажирские самолеты Ил-114−300 вместимостью до 68 человек заменят на внутрироссийских авиалиниях устаревшие Ан-24, а также импортные воздушные суда аналогичного класса. До 2030 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) планирует поставить в авиакомпании 51 самолет этого типа, в том числе три из них в 2026 году.