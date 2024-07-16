В Омске хотят сделать базу новых пассажирских самолетов Ил-114−300

Добавим, планируется, что пассажирские самолеты Ил-114−300 вместимостью до 68 человек заменят на внутрироссийских авиалиниях устаревшие Ан-24, а также импортные воздушные суда аналогичного класса. До 2030 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) планирует поставить в авиакомпании 51 самолет этого типа, в том числе три из них в 2026 году.