Стало известно, как будет выглядеть Комсомольский мост в Омске

«На мосту будут полностью заменены железобетонные балки пролетного строения, вся плита проезжей части, включая мостовое полотно, а также крайние металлические балки. Тротуары станут шире, объект украсит архитектурная подсветка, а все уникальные элементы моста — фонари, рельефы, ограждения — будут сохранены и отреставрированы либо воссозданы с нуля по оригинальным чертежам», — сообщил он.