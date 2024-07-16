Стало известно, как будет выглядеть Комсомольский мост в Омске

В октябре 2025 года в омске начнется ремонт Комсомолького моста. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, проект уже получил положительное заключение экспертизы.
«На мосту будут полностью заменены железобетонные балки пролетного строения, вся плита проезжей части, включая мостовое полотно, а также крайние металлические балки. Тротуары станут шире, объект украсит архитектурная подсветка, а все уникальные элементы моста — фонари, рельефы, ограждения — будут сохранены и отреставрированы либо воссозданы с нуля по оригинальным чертежам», — сообщил он.
Ремонт продлится год, на это время движение по мосту будет полностью перекрыто.
«Понимая высокую транспортную значимость этого сооружения, в 2025 году, еще до начала ремонта, закажем математическое моделирование всех ключевых дорог и перекрестков. Его результаты помогут специалистам детально проработать схемы организации дорожного движения» — уточнил Сергей Шелест.
Ремонт будет проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Предварительно, сумма финансирования составит 1, 2 млрд рублей.