На ремонт Комсомольского моста выделят 1,2 млрд рублей

Ожидается, что ремонтировать Комсомольский мост будут в течение года — с октября 2025-го года до октября 2026-го. Важно, что сроки связаны с окном для переустройства тепловых сетей. Перестроят и маршруты общественного транспорта: на время ремонта по мосту закроют движение и для автомобилистов, и для пешеходов. Как сообщил Сергей Шелест, чтобы избежать проблем на дорогах, в следующем году состоится математическое моделирование всех ключевых дорог и перекрёстков.