На ремонт Комсомольского моста выделят 1,2 млрд рублей

Техническая часть проекта реконструкции Комсомольского моста получила положительное заключение экспертизы. Об этом в телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
«Согласно проекту, на мосту будут полностью заменены железобетонные балки пролетного строения, вся плита проезжей части, включая мостовое полотно, а также крайние металлические балки. Тротуары станут шире, объект украсит архитектурная подсветка, а все уникальные элементы моста — фонари, рельефы, ограждения — будут сохранены и отреставрированы либо воссозданы с нуля по оригинальным чертежам», — рассказал глава города.
Ожидается, что ремонтировать Комсомольский мост будут в течение года — с октября 2025-го года до октября 2026-го. Важно, что сроки связаны с окном для переустройства тепловых сетей. Перестроят и маршруты общественного транспорта: на время ремонта по мосту закроют движение и для автомобилистов, и для пешеходов. Как сообщил Сергей Шелест, чтобы избежать проблем на дорогах, в следующем году состоится математическое моделирование всех ключевых дорог и перекрёстков.
Отмечается, что на ремонт моста будет направлено около 1,2 млрд рублей. Впрочем, окончательная сумма станет понятна только после того, как пройдёт экспертиза сметной стоимости.