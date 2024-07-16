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Налоговая задолженность жителей Башкирии уменьшилась более чем на 800 млн рублей

Налоговая задолженность жителей Башкирии уменьшилась более чем на 800 млн рублей.

Источник: Башинформ

В Башкирии растет налоговая дисциплина граждан. За пять месяцев этого года налоговая задолженность физлиц уменьшилась более чем на 800 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФНС России по РБ.

В период летних отпусков жителям республики настоятельно рекомендуют проверить наличие у себя налоговой задолженности и при необходимости уплатить ее. Долги по налогам являются основанием для ограничения выезда за пределы Российской Федерации.

«По имущественным налогам жители республики задолжали порядка 1,5 млрд рублей. За 5 месяцев судебные приставы вынесли более 21 тысячи постановлений об ограничении выезда за границу. Общая сумма долга, из-за которой они стали “невыездными”, составила около 700 млн рублей».

сообщили в ведомстве.

Обязательным условием снятия ограничения на выезд за пределы России является полное погашение суммы долга и пеней по исполнительному производству, в рамках которого возник запрет.

экономика
налоги