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В Новосибирске студентам будут платить стипендию до 22 500 рублей

На такую ежемесячную выплату могут рассчитывать первокурсники, набравшие от 275 баллов на ЕГЭ.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Студенты НГТУ НЭТИ, поступившие на бюджет этим летом, могут рассчитывать на повышенную стипендию до 22,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Так, базовая стипендия для первокурсников-бюджетников составит 5196 рублей. При этом для отдельных категорий студентов выплата может быть больше в 4 раза.

Сумма, на которою увеличивается стандартная стипендия. зависит от нескольких факторов. В перую очередь, это количество баллов, набранных абитуриентом на ЕГЭ. Если оно варьируется от 255 до 275 баллов, первокурснику назначат стипендию в 10 000 рублей, если от 275 до 300 баллов — 12 500 рублей.

Кроме того, на величину выплаты влияют успехи абитуриента на различных олимпиадах школьников. Победители и призёры этих состязаний в зависимости от баллов, набранных на ЕГЭ, могут рассчитывать на стипендию от 15 196 рублей до 22 500.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Минобрнауки РФ рекомендовало вузам повысить стипендии до прожиточного минимума.

экономика