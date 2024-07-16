В Новосибирске студентам будут платить стипендию до 22 500 рублей

Сумма, на которою увеличивается стандартная стипендия. зависит от нескольких факторов. В перую очередь, это количество баллов, набранных абитуриентом на ЕГЭ. Если оно варьируется от 255 до 275 баллов, первокурснику назначат стипендию в 10 000 рублей, если от 275 до 300 баллов — 12 500 рублей.