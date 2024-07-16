В Неклиновском районе строится новый маслоэкстракционный завод

Напомним, соглашение о реализации проекта подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и руководитель компании «Агропрайм» в ходе XXIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2021 году.
Объем инвестиций в создание нового предприятия составит более 4 млрд рублей, из них более половины уже направлено на строительство объекта.
На сегодняшний день на объекте на 60% выполнены строительно-монтажные работы: смонтированы силосы, осуществляется возведение несущих и металлоконструкций, производится установка оборудования, установлены баки для приема и хранения масла.
«На 80% завершено строительство подготовительно-прессового цеха, ведётся строительство отделения для приёмки семян подсолнечника, очистки и передачи в производственный корпус, — рассказал исполнительный директор ООО “Агропрайм” Александр Бабкин. — Основные виды планируемой к выпуску продукции — растительное масло сырое, шрот, топливные гранулы или пеллеты. Близость к портовой инфраструктуре и большому количеству сельхозтоваропроизводителей, как Ростовской области, так и новых регионов, позволит нам выстроить грамотную закупочную и экспортную политику».
По данным компании, завершить реализацию проекта планируется в 2025 году.
«Мощность будущего завода позволит перерабатывать 1 тысячу тонн семечки в сутки — около 330 тысяч тонн в год, — отметил Константин Рачаловский. — Кроме того, открытие нового предприятия позволит создать более 150 новых рабочих мест на селе».
По данным минсельхозпрода Ростовской области, в донском АПК в разной степени реализации находится 16 инвестпроектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности на общую сумму почти 70 млрд рублей.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.