В Неклиновском районе строится новый маслоэкстракционный завод

«На 80% завершено строительство подготовительно-прессового цеха, ведётся строительство отделения для приёмки семян подсолнечника, очистки и передачи в производственный корпус, — рассказал исполнительный директор ООО “Агропрайм” Александр Бабкин. — Основные виды планируемой к выпуску продукции — растительное масло сырое, шрот, топливные гранулы или пеллеты. Близость к портовой инфраструктуре и большому количеству сельхозтоваропроизводителей, как Ростовской области, так и новых регионов, позволит нам выстроить грамотную закупочную и экспортную политику».