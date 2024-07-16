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В Красноярском крае утвердили величину прожиточного минимума на 2025 год

Величина прожиточного минимума в 2025 году в Красноярском крае станет больше почти на 15% по отношению к 2024 году.

В Красноярском крае утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год. Об этом сообщили в министерстве экономики и регионального развития края.

Величина прожиточного минимума в 2025 году в Красноярском крае в среднем составит 19 684 рубля, что почти на 15% больше по отношению к 2024 году. Напомним, что в текущем году его показатель составил 17 153 рубля.

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в 2025 году составит 21 456 рублей, для пенсионеров — 16 928 рублей, для детей — 19 093 рубля.

Также установлены коэффициенты дифференциации для отдельных территорий, исходя из природно-климатических условий проживания, отмечают в министерстве экономики Красноярского края.

Добавим, что в среднем по России величина прожиточного минимума в 2025 году составит 17 733 рубля.

экономика