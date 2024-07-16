В Красноярском крае утвердили величину прожиточного минимума на 2025 год

В Красноярском крае утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год. Об этом сообщили в министерстве экономики и регионального развития края.
Величина прожиточного минимума в 2025 году в Красноярском крае в среднем составит 19 684 рубля, что почти на 15% больше по отношению к 2024 году. Напомним, что в текущем году его показатель составил 17 153 рубля.
Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в 2025 году составит 21 456 рублей, для пенсионеров — 16 928 рублей, для детей — 19 093 рубля.
Также установлены коэффициенты дифференциации для отдельных территорий, исходя из природно-климатических условий проживания, отмечают в министерстве экономики Красноярского края.
Добавим, что в среднем по России величина прожиточного минимума в 2025 году составит 17 733 рубля.