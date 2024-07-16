В Новосибирске изъяли свыше 25 тонн контрафактного пива

В надзорном ведомстве пояснили, что у предпринимателей не было сопроводительных документов, которые бы подтверждали легальность алкогольной продукции, а также отсутствовала обязательная маркировка. Кроме того, данные о перемещениях не отображалась в ЕГАИС. По факту случившегося возбуждено административное дело.