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В Новосибирске изъяли свыше 25 тонн контрафактного пива

НОВОСИБИРСК, 16 июля, ФедералПресс. Правоохранители изъяли из оборота свыше 25 тонн контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«При осмотре склада в Ленинском районе города, арендованного компанией, было обнаружено свыше 500 емкостей с пивом и пивными напитками под разными названиями», — отметили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве пояснили, что у предпринимателей не было сопроводительных документов, которые бы подтверждали легальность алкогольной продукции, а также отсутствовала обязательная маркировка. Кроме того, данные о перемещениях не отображалась в ЕГАИС. По факту случившегося возбуждено административное дело.

Нелегальный алкоголь изъят.

Напомним, что в начале года депутаты предложили внести поправки в закон о госрегулировании оборота этилового спирта.