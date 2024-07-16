В Перми за год увеличилось количество ресторанов с «летниками»

В Перми количество заведений общественного питания с летними верандами возросло на 14,7%, по сравнению с июлем прошлого года. На данный момент на территории города работают 258 «летников». Об этом сообщают РБК со ссылкой на 2ГИС.
По данным издания, в сравнении с прошлым годом, в Перми количество летников выросло в полтора раза. Сейчас доля ресторанов с летними верандами составляет 16,9% от общего числа точек общественного питания.
Активный рост количества ресторанов с летниками заметен не только в Перми. В топ городов по приросту летников вошли Воронеж (+31% к июлю 2023 года), Ростов-на-Дону (+30%) и Казань (+27% «летников»). В конце рейтинга — Красноярск: там число точек общепита с террасами или столиками выросло на 5%.
Ранее «Комсомолка» писала, что в этом году столичный холдинг Novikov Group Аркадия Новикова откроет в Перми грузинский ресторан. Заведение «Pro.Хинкали by Novikov» расположится в отеле Holiday Perm на бульваре Гагарина, 65а.