В Перми за год увеличилось количество ресторанов с «летниками»

Активный рост количества ресторанов с летниками заметен не только в Перми. В топ городов по приросту летников вошли Воронеж (+31% к июлю 2023 года), Ростов-на-Дону (+30%) и Казань (+27% «летников»). В конце рейтинга — Красноярск: там число точек общепита с террасами или столиками выросло на 5%.