Соцвыплаты по случаю потери работы: все, что нужно знать казахстанцам

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают соцвыплаты по случаю потери работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в размере до 45% от потерянного дохода.