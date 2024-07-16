Суд дисквалифицировал председателя пермского ТСЖ «Солнечный город»

В марте 2024 года господин Петренко по требованию ИГЖН должен был представить документы, необходимые для проведения проверки правомерности начисления платы за услуги ЖКХ собственникам дома № 31 по ул. Белинского в Перми. Эти данные он не представил.
За воспрепятствование законной деятельности должностного лица ИГЖН возбудила в отношении Максима Петренко административное дело. 14 мая суд признал господина Петренко виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 19.4.1 КоАП РФ и дисквалифицировал его на шесть месяцев. 7 июня 2024 года судебный акт вступил в законную силу.
По данным ИГЖН, в 2023—2024 годах Максим Петренко пять раз привлекался судом к административной ответственности за аналогичное правонарушение с назначением штрафов на общую сумму 38 тыс. руб.