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Суд дисквалифицировал председателя пермского ТСЖ «Солнечный город»

Мировой суд дисквалифицировал председателя ТСЖ «Солнечный город» Максима Петренко. Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН).

В марте 2024 года господин Петренко по требованию ИГЖН должен был представить документы, необходимые для проведения проверки правомерности начисления платы за услуги ЖКХ собственникам дома № 31 по ул. Белинского в Перми. Эти данные он не представил.

За воспрепятствование законной деятельности должностного лица ИГЖН возбудила в отношении Максима Петренко административное дело. 14 мая суд признал господина Петренко виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 19.4.1 КоАП РФ и дисквалифицировал его на шесть месяцев. 7 июня 2024 года судебный акт вступил в законную силу.

По данным ИГЖН, в 2023—2024 годах Максим Петренко пять раз привлекался судом к административной ответственности за аналогичное правонарушение с назначением штрафов на общую сумму 38 тыс. руб.