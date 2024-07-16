Казахстан намерен до конца года увеличить добычу газа на 2,3%

«На заседании правительства РК под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы развития газовой отрасли. О текущей ситуации и прогнозным планам на текущий год доложил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев. Согласно планам Министерства энергетики, по итогам 2024 года в Казахстане добудут 60,5 млрд кубометров. Рост к объему прошлого года составит 2,3%», — говорится в сообщении во вторник.
При этом за первое полугодие 2024 года добыто 30 млрд кубометров газа, что составляет 50% от годового плана.
«Основной прирост предусматривается за счет крупных месторождений Карачаганак, Тенгиз и Кашаган», — сказано в сообщении.
Ожидается, что производство товарного газа останется на уровне прошлого года — 29,8 млрд кубометров. За I полугодие произведено 14,9 млрд кубометров газа, что составляет 50% от запланированных на текущий год объемов.
«Для потребностей внутреннего рынка в 2023 году было поставлено 19,4 млрд кубометров. Прогнозный объем потребления на 2024 год составляет порядка 20,9 млрд кубометров. Планы по производству сжиженного нефтяного газа также остаются на уровне прошлого года — 1,6 млн тонн. На сегодня произведено 0,8 млн тонн или 53,3%», — доложил Саткалиев.