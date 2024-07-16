Казахстан намерен до конца года увеличить добычу газа на 2,3%

«На заседании правительства РК под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы развития газовой отрасли. О текущей ситуации и прогнозным планам на текущий год доложил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев. Согласно планам Министерства энергетики, по итогам 2024 года в Казахстане добудут 60,5 млрд кубометров. Рост к объему прошлого года составит 2,3%», — говорится в сообщении во вторник.