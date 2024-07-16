Беларусь получит от России кредит на импортозамещение 105 миллиардов рублей

«Сегодня рассматривается программа по производству аэродромной техники — всего, что раньше ввозилось по импорту, и ряд других проектов», — отметил Александр Рогожник и подчеркнул, что при этом надо думать и о вопросах конкурентоспособности и защиты производителей.