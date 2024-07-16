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Беларусь получит от России кредит на импортозамещение 105 миллиардов рублей

Новый транш кредита на импортозамещение будет потрачен на высокотехнологичные проекты по созданию аэродромной техники.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова предоставить Беларуси новый транш кредита на импортозамещающие проекты в размере 105 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на недавно назначенного посла Беларуси в России Александра Рогожника.

Ранее Россия уже выделяла 105 млрд рублей, которые были реализованы в сфере микроэлектроники, станкостроения, авиастроения.

Нынешний транш планируется потратить на создание высокотехнологичных, сложных проектов, которыми в рамках Союзного государства Беларусь и Россия пока не обладают.

«Сегодня рассматривается программа по производству аэродромной техники — всего, что раньше ввозилось по импорту, и ряд других проектов», — отметил Александр Рогожник и подчеркнул, что при этом надо думать и о вопросах конкурентоспособности и защиты производителей.

экономика