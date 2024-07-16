Антикорр поставил под сомнение результаты конкурса UzAuto Motors и предписал отменить закупку на 1,3 миллиарда сумов

В отборе приняли участие только два претендента. Победителем признана Eko Tsem Komplekt Oborudovanie, которая предложила поставить необходимые комплектующие за 1,3 миллиарда сумов. Резервным победителем стала Eko Lit Metall с предложением в 1,4 миллиарда сумов. Автор Telegram-канала «Ревизор» изучил личные страницы руководителей и учредителей обеих компаний в социальных сетях и отметил, что те могут быть близкими родственниками.