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Антикорр поставил под сомнение результаты конкурса UzAuto Motors и предписал отменить закупку на 1,3 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Антикоррупционное агентство обнаружило нарушения в госзакупках компании UzAuto Motors. Автопроизводитель отметил, что еще не заключал договора с победителем тендера, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Под сомнение попал выбор поставщика дверных петель для автопроизводителя. В мае компания планировала закупить 26,4 тысячи комплектующих за 1,55 миллиарда сумов.

В отборе приняли участие только два претендента. Победителем признана Eko Tsem Komplekt Oborudovanie, которая предложила поставить необходимые комплектующие за 1,3 миллиарда сумов. Резервным победителем стала Eko Lit Metall с предложением в 1,4 миллиарда сумов. Автор Telegram-канала «Ревизор» изучил личные страницы руководителей и учредителей обеих компаний в социальных сетях и отметил, что те могут быть близкими родственниками.

В Антикоррупционном агентстве изучили лот и подтвердили, что участники госзакупки являются аффилированными лицами. Специалисты обнаружили ряд нарушений закона «О государственных закупках», потому ведомство внесло представление аннулировать результаты отбора. Собранные документы по этому делу переданы в правоохранительные органы.

В пресс-службе UzAuto Motors заявили, что после проведения конкурса ни с одним из участников указанного отбора договоров не заключалось.

экономика