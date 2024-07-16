Плату за электричество в Свердловской области начнут рассчитывать по-новому

«Поставщик начинает выставление счетов за электроэнергию тарифам в зависимости от объема потребления», — передает «ФедералПресс».
Стоимость за электричество будет рассчитана по трем диапазонам: первый — до 11 000 кВт*ч в месяц, второй — от 11 000 кВт*ч до 19 000 кВт*ч в месяц и третий — свыше 19 000 кВт*ч. В компании отмечают, что расчет стоимости по новым правилам никак не отразится на размер платы за электроэнергию для 99% потребителей. Большинство семей в Екатеринбурге попадают под первый диапазон, где установлен самый низкий тариф.
Дифференциация тарифов может в большую сторону повлиять только на садовые товарищества и гаражные кооперативы, которые отапливаются электричеством. Таким потребителям придется платить по тарифам высоких диапазонов.
В мае зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал издевательством разницу в тарифах за электроэнергию в России и Финляндии. По его словам, граждане нашей страны платят за свет в пять раз больше финнов. По его словам, Финляндия закупает в России электроэнергию по тарифу 1,8 рубля за киловатт. А российские энергопотребители платят от 5−9 рублей за киловатт/час. Он отметил, что Госдума неоднократно запрашивала разъяснения от профильных ведомств по поводу такого разрыва в тарифах. Чиновники присылали ответ, что электроэнергия поставляется за рубеж по мировым ценам.