Плату за электричество в Свердловской области начнут рассчитывать по-новому

В мае зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал издевательством разницу в тарифах за электроэнергию в России и Финляндии. По его словам, граждане нашей страны платят за свет в пять раз больше финнов. По его словам, Финляндия закупает в России электроэнергию по тарифу 1,8 рубля за киловатт. А российские энергопотребители платят от 5−9 рублей за киловатт/час. Он отметил, что Госдума неоднократно запрашивала разъяснения от профильных ведомств по поводу такого разрыва в тарифах. Чиновники присылали ответ, что электроэнергия поставляется за рубеж по мировым ценам.