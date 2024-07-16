Предприниматель из Башкирии будет экспортировать кумыс в Узбекистан.

Индивидуальный предприниматель Янгиров А. Р. из Уфимского района будет поставлять кумыс в Узбекистан, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ. 8 июля специалисты ведомства провели ветеринарно-санитарное обследование предприятия для включения в реестр экспортеров.
Для подтверждения качества продукции специалистами отдела ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте были отобраны пробы кисломолочного напитка и направлены для проведения исследований в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам обследования производства и лабораторного анализа продукции комиссия приняла решение о включении хозяйства в реестр экспортеров.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.