В Казахстане нужно повысить цены на газ, заявили в Минэнерго

"На сегодняшний день средняя себестоимость товарного газа составляет 33 169 тенге за 1000 м³ при утвержденной оптовой цене на товарный газ 23 646 тенге.
В целях привлечения инвестиций в газовую отрасль и достижения себестоимости на товарный газ требуется поэтапное повышение цен на газ с учетом недопущения резкого роста цен для населения. Так, c 1 июля 2024 года пересмотрены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК с увеличением в среднем на 14,6%", — заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Министр добавил, что в течение трех лет планируется достичь безубыточности реализации газа на внутреннем рынке — это позволит покрыть растущую потребность страны в газе и реализовывать важные инвестпроекты.
Ранее сообщалось, что цены на сжиженный газ также поднимутся в Казахстане с 1 июля.