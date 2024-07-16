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В Казахстане нужно повысить цены на газ, заявили в Минэнерго

На заседании правительства глава Минэнерго заявил, что в Казахстане требуется поэтапно повысить цены на товарный газ, чтобы в стране не было резкого скачка цен для населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

"На сегодняшний день средняя себестоимость товарного газа составляет 33 169 тенге за 1000 м³ при утвержденной оптовой цене на товарный газ 23 646 тенге.

В целях привлечения инвестиций в газовую отрасль и достижения себестоимости на товарный газ требуется поэтапное повышение цен на газ с учетом недопущения резкого роста цен для населения. Так, c 1 июля 2024 года пересмотрены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК с увеличением в среднем на 14,6%", — заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Министр добавил, что в течение трех лет планируется достичь безубыточности реализации газа на внутреннем рынке — это позволит покрыть растущую потребность страны в газе и реализовывать важные инвестпроекты.

Ранее сообщалось, что цены на сжиженный газ также поднимутся в Казахстане с 1 июля.

экономика
энергетика