В Казахстане нужно повысить цены на газ, заявили в Минэнерго

В целях привлечения инвестиций в газовую отрасль и достижения себестоимости на товарный газ требуется поэтапное повышение цен на газ с учетом недопущения резкого роста цен для населения. Так, c 1 июля 2024 года пересмотрены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК с увеличением в среднем на 14,6%", — заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.