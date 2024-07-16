Несущие конструкции четырех домов 335-й серии в Омске усилят за 49 млн руб

В Омске усилят несущие конструкции четырех домов 335-й серии. На эти цели из областного бюджета было выделено 48,8 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Работы по усилению несущих конструкций запланированы в четырех пятиэтажных домах 335-й серии. Речь идет о пятиэтажках по адресам: ул. 20-го Партсъезда, д. 54А, ул. В. Горячева, д. 6А, ул. Нефтезаводская, д. 30 В и 4-я Челюскинцев, д. 115.
Согласно данным Фонда развития территорий, самым старым из четырех домов является ул. 20-го Партсъезда, д. 54А. Он был построен в 1962 году. Самым молодым — ул. Нефтезаводская, 30 В. Срок ввода в эксплуатацию — 1971 год.
В 2023 году в Омске были усилены конструкции шести пятиэтажек 335-й серии. Всего в городе находятся 132 дома такой серии.