Несущие конструкции четырех домов 335-й серии в Омске усилят за 49 млн руб

Согласно данным Фонда развития территорий, самым старым из четырех домов является ул. 20-го Партсъезда, д. 54А. Он был построен в 1962 году. Самым молодым — ул. Нефтезаводская, 30 В. Срок ввода в эксплуатацию — 1971 год.