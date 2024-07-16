На Кубани проверили качество пшеницы

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» исследовали шесть тысяч тонн пшеницы нового урожая в Краснодарском крае и не выявили нарушений. Пшеница соответствует продовольственной кондиции и будет направлена на производство муки и круп, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на РБК (18+).