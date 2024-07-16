На Кубани проверили качество пшеницы

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» исследовали шесть тысяч тонн пшеницы нового урожая в Краснодарском крае и не выявили нарушений. Пшеница соответствует продовольственной кондиции и будет направлена на производство муки и круп, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на РБК (18+).
Специалисты испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» отобрали и направили на исследования более шести тысяч проб пшеницы нового урожая в рамках государственного мониторинга.
В результате исследования пшеницу отнесли к продовольственной кондиции, ее направят на производство муки, круп и другой продукции. Натура, количество и качество клейковины, число падения соответствуют требованиям ГОСТ, а содержание вредных примесей, загрязненность и зараженность вредителями отсутствуют.
Всего специалисты исследуют порядка десяти млн тонн пшеницы, отберут 13 тысяч проб зерна и проведут около 260 тысяч исследований. В программе государственного мониторинга приняли участие свыше 4,5 тысячи сельхозтоваропроизводителей.
Окончательную оценку качества зерновых культур урожая 2024 года дадут после уборочной кампании. На сегодняшний день под пшеницу в Краснодарском крае отвели 1,5 млн га, ее урожайность составляет 64,2 центнера с гектара, а валовый сбор равен 9,1 млн тонн.