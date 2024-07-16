Минэнерго Казахстана намерено построить не одну АЭС в стране

«Мы, министерство энергетики, говоря о референдуме, не ставим вопрос о строительстве одной АЭС».
Министр заявил, что речь идёт о развитии атомной энергетики и атомной индустрии в целом.
Ранее Алмасадам Саткалиев заявлял, что Казахстану нужно минимум три АЭС — на севере, на юге и на западе.
Дату референдума ориентировочно могут назвать в августе.
Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что референдум состоится осенью.
Токаев отметил широкое обсуждение этого вопроса и высказывающиеся разные точки зрения.
«Действительно, в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики — важно правильно и эффективно использовать их», — высказался глава государства.
«Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату», — заключил президент страны.