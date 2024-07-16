Крупные инвестиции и сибирские реки. Что нужно Узбекистану для решения водного вопроса

На прошлогодней 5-ой Консультативной встрече президентов стран Центральной Азии, которая проходила в Душанбе, Шавкат Мирзиёев отмечал, что проблема нехватки воды в регионе уже приобрела не только острый, но и «необратимый характер». И дальше она будет только усугубляться. Эксперты считают, что в некоторых районах региона нагрузка на водные ресурсы увеличится к 2040 году в три раза.