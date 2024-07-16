Крупные инвестиции и сибирские реки. Что нужно Узбекистану для решения водного вопроса

Корень проблемы
На прошлогодней 5-ой Консультативной встрече президентов стран Центральной Азии, которая проходила в Душанбе, Шавкат Мирзиёев отмечал, что проблема нехватки воды в регионе уже приобрела не только острый, но и «необратимый характер». И дальше она будет только усугубляться. Эксперты считают, что в некоторых районах региона нагрузка на водные ресурсы увеличится к 2040 году в три раза.
По утверждению главы государства, из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов страны региона ежегодно теряют до двух миллиардов долларов. А в обозримом будущем экономический ущерб, вызванный ухудшением водно-экологической обстановки в Центральной Азии, может достичь 11% от общерегионального валового продукта.
Эксперт-политолог Равшан Назаров, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института государства и права АН Узбекистана отметил, что дефицит безопасной питьевой воды в Центральной Азии обусловлен целым рядом объективных и субъективных причин.
«Проблема дефицита воды в регионе многослойна. Во-первых, вода в мире распределена крайне неравномерно, и особенно остро проблема стоит в Азии, где проживает 70% населения планеты, но располагается лишь 30% мировых водных запасов. Во-вторых, общий недостаток воды в регионе обусловлен быстрым таянием ледников Памира и Тянь-Шаня. Если в конце ХХ века считалось, что воды хватит до конца XXI века, то сегодня понятно, что ее хватит в лучшем случае до середины века», — отметил эксперт.
Субъективные причины включают антропогенные факторы, такие как загрязнение воды и демографический рост.
«Воздействие человека на экологию, в том числе на водные ресурсы, значительно возросло. Уже сейчас человечество забирает до 10% совокупного годичного объема возобновляемой пресной воды, присваивает четверть суммарного объема годичного испарения и более половины доступного стока. Это серьезно влияет на природный гидрологический цикл», — добавил Назаров.
Водные ресурсы и экономика
Значительный мультипликативный эффект для экономики Центральной Азии имеют инвестиции в инфраструктуру питьевого водоснабжения и очистки воды. По данным ЕАБР, каждый доллар, вложенный в улучшение водной инфраструктуры, создает дополнительные три доллара в экономике.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил 2024 год периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды. При этом первостепенной задачей является бетонирование каналов и арыков. Работы планируется провести на 447 самых важных водных сооружениях. Ссылаясь на анализ международных экспертов, глава государства заявил, что за счет этого можно снизить потери на 30%, или на 4 миллиарда кубометров.
Центральной Азии требуется более 12 миллиардов долларов финансирования на период 2025—2030 годов, или порядка двух миллиардов долларов ежегодно. Узбекистану не хватает 826 миллионов долларов в год для покрытия расходов на водоснабжение, что ставит республику на первое место в антирейтинге региона по этому показателю. Без адекватных инвестиций износ инфраструктуры и высокие потери воды в распределительных сетях (до 55%) будут только нарастать.
«Сегодня Узбекистан, как и другие страны Центральной Азии, стоит перед серьезной задачей — найти источники финансирования своего водного сектора. Это можно сделать, активно привлекая финансовые ресурсы международных финансовых организаций, агентств развития и многосторонних банков развития. Потенциал этих организаций для финансирования сектора в Центральной Азии довольно значителен», — прокомментировал Назаров.
Также он подчеркнул важность привлечения частных инвестиций и создания эффективных механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). По его мнению, водный сектор в регионе сегодня нуждается в частных средствах и серьезных акторах.
Для этого необходимо изменить структуру собственности и управления, создать основы для эффективного функционирования рыночных отношений в этой сфере. При активном использовании ГЧП государство и частные структуры смогут сотрудничать более эффективно, повышая конкуренцию и эффективность деятельности компаний.
Развитие водной инфраструктуры будет способствовать совершенствованию системы здравоохранения, образования и других социальных услуг. Поэтому важно не только привлекать финансовые ресурсы, но и реализовывать институциональные и технические меры для комплексного подхода к решению водных проблем.
Международное сотрудничество
Сложившаяся ситуация требует международного сотрудничества и поиска стратегических партнеров для решения проблем водоснабжения. Узбекистан активно привлекает международные проекты, в стране уже реализуются программы «Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане» с участием Всемирного банка и «Управление водными ресурсами в бассейне Аральского моря с учетом адаптации к изменениям климата» с участием Азиатского банка развития.
В данном ключе как важного партнера можно рассматривать и Россию, которая готова предоставить странам Центральной Азии, в том числе и Узбекистану, необходимые технологии для водоочистки и водосбережения, а также квалифицированных специалистов и финансовые ресурсы.
Российская поддержка может существенно улучшить ситуацию с водоснабжением, учитывая, что износ водопроводных систем и очистного оборудования в регионе доходит до 80%. Развитие таких направлений, как система ирригации и капельное орошение, использование новых технологий в секторе ЖКХ и очистка сточных вод, станет важным шагом к решению проблемы.
Одновременно с этим в международной политике вопрос водного дефицита в Центральной Азии становится объектом внимания различных держав. Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что США могут использовать проблему водного дефицита для усиления своего влияния в регионе. Цель такой политики, по мнению некоторых критиков, может заключаться в дестабилизации обстановки и создании напряженности в отношениях между странами Центральной Азии и Россией.
При этом Назаров подчеркивает, что дефицит воды в регионе является абсолютным и требует срочных мер. Реальным проектом, по его мнению, является возвращение к идее переброски части избыточного стока сибирских рек в Центральную Азию.
«Никакие меры не смогут спасти водный сектор Центральной Азии уже через какие-то 10−20 лет. Просто потому, что физические объемы воды в регионе уменьшаются, при том что население растет, а значит, растет водопотребление бытовое, промышленное и аграрное. И единственным реальным проектом является возвращение Сибирского проекта. Без появления новых физических объемов воды бессмысленно говорить об использовании в регионе каких бы то ни было водосберегающих технологий», — заключил эксперт.
Таким образом, водный кризис в Центральной Азии требует срочных и комплексных решений. Для улучшения водоснабжения необходимо привлекать международные и частные инвестиции, совершенствовать тарифы и активно использовать государственно-частное партнерство. Ключевую роль в этом вопрсое играет международное сотрудничество.