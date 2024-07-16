В Екатеринбурге появится фитнес-клуб с большим бассейном

«Планируя строительство комплекса “Балтийский” в микрорайоне Краснолесье, мы отметили высокий интерес со стороны крупнейших спортивных операторов к этой локации. В шаговой доступности такого большого бассейна здесь нет, поэтому сразу на стадии проектирования мы включили в план будущего квартала помещение для занятий спортом площадью 2 тысячи 800 квадратных метров. В “Атоме” действует внутренний стандарт наполнения коммерческих помещений в жилых кварталах, он позволяет учесть специфику бизнеса и заложить в проект необходимые технические решения: разводку систем электроснабжения, вентиляции, внутреннюю отделку. Арендаторов для коммерческих помещений находим еще на этапе строительства, таким образом, к заезду новоселов в наших домах созданы все условия для комфортной жизни», — рассказал директор агентства коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс» Сергей Кравчук.