Специалисты усилят проверки состояния пострадавшего от взрыва дома на Фучика

Взрыв и пожар в подъезде № 1 в доме № 37 на улице Фучика, 37 произошли 19 марта. Пострадал подъезд № 1, который решили восстанавливать, а жильцов на время работ расселили в съемные квартиры. Восстановить подъезд власти пообещали к концу августа и по окончании ремонта провести повторную экспертизу состояния строительных конструкций. Однако жильцы записали обращение к Владимиру Путину, сообщив, что после взрыва по всему дому пошли глубокие трещины, а плиты перекрытий расходятся. Также они рассказали о проблемах с водоснабжением. В доме шесть подъездов, в которых проживают около тысячи человек.