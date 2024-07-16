Казахстан планирует увеличить транзит газа в Узбекистан, Кыргызстан и Китай

«В октябре 2023 года был запущен транзит российского газа в Республику Узбекистан. В 2023 году было протранспортировано 1,28 млрд м3, в этом году планируем увеличить до 3,8 млрд м3 с дальнейшим увеличением до 11 млрд м3/год. Также, устойчивый рост показывает транзит туркменского и узбекского газа в Китайскую Народную Республику. В этом году планируем увеличить транзит до 37,1 млрд м3 (+1,5 млрд м3 по сравнению с прошлым годом). Кроме того, на стадии обсуждения находится вопрос наращивания транзита российского газа в сторону Кыргызстан».
Позже на пресс-конференции министр озвучил некоторые детали.
«Сегодня Казахстан осуществляет транзит российского газа в Узбекистан. Речь идет о увеличении объемов до 3,8 млрд кубометров. В этой связи насколько нам известно, наши кыргызские коллеги ведут переговоры с “Газпромом” по транзиту поставок газа. У Кыргызстана есть планы по строительству генерирующих мощностей на газе. В этой связи планируется увеличение потребления данного вида топлива. Переговоры являются предметом договоренностей между Кыргызстаном и Россией. Как только нам станет известна официальная информация, мы вас уведомим. С нашей стороны речь идет о готовности магистральной инфраструктуры осуществления данных поставок. Как только будут известны объемы, мы вас поставим в известность», — заверил министр.