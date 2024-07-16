Казахстан планирует увеличить транзит газа в Узбекистан, Кыргызстан и Китай

«Сегодня Казахстан осуществляет транзит российского газа в Узбекистан. Речь идет о увеличении объемов до 3,8 млрд кубометров. В этой связи насколько нам известно, наши кыргызские коллеги ведут переговоры с “Газпромом” по транзиту поставок газа. У Кыргызстана есть планы по строительству генерирующих мощностей на газе. В этой связи планируется увеличение потребления данного вида топлива. Переговоры являются предметом договоренностей между Кыргызстаном и Россией. Как только нам станет известна официальная информация, мы вас уведомим. С нашей стороны речь идет о готовности магистральной инфраструктуры осуществления данных поставок. Как только будут известны объемы, мы вас поставим в известность», — заверил министр.