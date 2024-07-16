Порт Ванино является одним из крупнейших экспортёров страны — Дмитрий Демешин

«Дальтрансуголь» посетил временно исполняющий обязанности губернатора края Дмитрий Демешин. Территорию порта ему показал директор терминала Владимир Долгополов.
Директор рассказал о технологии перевалки угля, об инвестиционных планах и внедрённой системе пылеподавления.
Дмитрий Демешин, ВРИО губернатора Хабаровского края:
"Порт находится в конечной точке БАМа, является одним из крупнейших налогоплательщиков и экспортёров страны, он значим для государства и должен развиваться.
Сегодня «Дальтрансуголь» крепко стоит на ногах и имеет амбициозные планы по развитию, которые обязаны осуществиться.
Хочу отметить, что на терминале применена современем система пылеподавления — компания заботится об экологии.
Я благодарю «Дальтрансуголь» за вклад в развитие Ванинского района и, пользуясь случаем, поздравляю терминал с 20-летием".
Справка: АО «Дальтрансуголь» располагает открытыми складами с возможностью единовременного хранения до 1,2 млн тонн угля. На складе обрабатывается 16 различных марок угля.
Собственная железнодорожная инфраструктура терминала имеет протяженность 45,13 км, все железнодорожные приемоотправочные пути способны принимать поезда массой 7100 тонн. Предприятие владеет 8-ю собственными маневровыми тепловозами. Вагонный парк на 80% состоит из инновационных вагонов, что позволяет перевозить в каждом вагоне на 6 тонн груза больше при имеющихся пропускных способностях.
Для обеспечения высокого уровня информатизации процессов доставки и перевалки угля в АО «Дальтрансуголь» внедрена логистическая система ILSAR.
Штат терминала состоит из 694 сотрудников, средний стаж работы которых составляет 12 лет.