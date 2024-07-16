Порт Ванино является одним из крупнейших экспортёров страны — Дмитрий Демешин

Собственная железнодорожная инфраструктура терминала имеет протяженность 45,13 км, все железнодорожные приемоотправочные пути способны принимать поезда массой 7100 тонн. Предприятие владеет 8-ю собственными маневровыми тепловозами. Вагонный парк на 80% состоит из инновационных вагонов, что позволяет перевозить в каждом вагоне на 6 тонн груза больше при имеющихся пропускных способностях.