Мусорный полигон «Левобережный» закрыли в Новосибирске

По поручению заместителя губернатора Сергея Семки продолжается инвентаризация емкости полигона «Левобережный», по результатам которой будет принято решение о дальнейшей его эксплуатации.
В связи с этим, в переходный период до ввода в эксплуатацию новых концессионных объектов в Новосибирском районе, ТКО из этого муниципального образования транспортируются на альтернативные полигоны вблизи Новосибирска — «Гусинобродский», «Левобережный» и объект около Бердска. Эти площадки взаимозаменяемы.
Напомним, что осенью прошлого года была проведена модернизация въездной зоны полигона «Гусинобродский»: обустроены новые въезды, увеличено количество весовых постов, оборудованы новые места для работы диспетчеров, приобретена дополнительная тяжелая техника. Сейчас здесь ведутся работы по установке дополнительных камер видеонаблюдения.
После перераспределения отходных потоков с левого берега, на «Гусинобродском» полигоне увеличено количество сотрудников и техники. Прием ТКО производится на две рабочие карты. Для обеспечения пожарной безопасности регулярно обходится и объезжается тело полигона, увеличено количество персонала на картах разгрузки, наращивается завоз грунта для изоляции отходов. На объекте постоянно дежурят две пожарные машины, одна из которых оборудована пеногенератором.
Отмечается, что в сложившихся условиях полигон «Гусинобродский» справляется с поступающим объемом отходов.
Ранее «Прецедент» сообщал, что ремонт Первомайского сквера в Новосибирске должны закончить к 1 августа.