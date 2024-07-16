Мусорный полигон «Левобережный» закрыли в Новосибирске

После перераспределения отходных потоков с левого берега, на «Гусинобродском» полигоне увеличено количество сотрудников и техники. Прием ТКО производится на две рабочие карты. Для обеспечения пожарной безопасности регулярно обходится и объезжается тело полигона, увеличено количество персонала на картах разгрузки, наращивается завоз грунта для изоляции отходов. На объекте постоянно дежурят две пожарные машины, одна из которых оборудована пеногенератором.