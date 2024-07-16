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Мусорный полигон «Левобережный» закрыли в Новосибирске

Работы по ликвидации последствий возгорания на полигоне «Левобережный» вынудили приостановить прием отходов на этом объекте.

По поручению заместителя губернатора Сергея Семки продолжается инвентаризация емкости полигона «Левобережный», по результатам которой будет принято решение о дальнейшей его эксплуатации.

В связи с этим, в переходный период до ввода в эксплуатацию новых концессионных объектов в Новосибирском районе, ТКО из этого муниципального образования транспортируются на альтернативные полигоны вблизи Новосибирска — «Гусинобродский», «Левобережный» и объект около Бердска. Эти площадки взаимозаменяемы.

Напомним, что осенью прошлого года была проведена модернизация въездной зоны полигона «Гусинобродский»: обустроены новые въезды, увеличено количество весовых постов, оборудованы новые места для работы диспетчеров, приобретена дополнительная тяжелая техника. Сейчас здесь ведутся работы по установке дополнительных камер видеонаблюдения.

После перераспределения отходных потоков с левого берега, на «Гусинобродском» полигоне увеличено количество сотрудников и техники. Прием ТКО производится на две рабочие карты. Для обеспечения пожарной безопасности регулярно обходится и объезжается тело полигона, увеличено количество персонала на картах разгрузки, наращивается завоз грунта для изоляции отходов. На объекте постоянно дежурят две пожарные машины, одна из которых оборудована пеногенератором.

Отмечается, что в сложившихся условиях полигон «Гусинобродский» справляется с поступающим объемом отходов.

Ранее «Прецедент» сообщал, что ремонт Первомайского сквера в Новосибирске должны закончить к 1 августа.

экология