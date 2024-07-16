Годовая инфляция снизилась до 8,4% в июне в Казахстане

«С начала года международные резервы в целом увеличились на $5,4 млрд и на 1 июля 2024 года превысили $101,3 млрд. В том числе валютные активы Национального фонда выросли на $1,4 млрд до $61,4 млрд, а золотовалютные резервы Национального Банка увеличились на $4 млрд до $39,9 млрд», — дополняется в сообщении.