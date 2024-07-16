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Годовая инфляция снизилась до 8,4% в июне в Казахстане

Астана. 16 июля. КазТАГ — Годовая инфляция снизилась до 8,4% в июне в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

Источник: pixabay

«В текущем году отмечается устойчивая тенденция замедления инфляционных процессов. В июне 2024 года годовая инфляция снизилась до 8,4% к июню прошлого года (9,5% в январе 2024 года)», — сказано в сообщении.

Сообщается, что рост цен на продовольственные товары замедлился до 5,4%, непродовольственные товары — до 7,4%. Рост цен на платные услуги составил 13,8%.

При этом отмечается, что уровень инфляции в июне 2024 года к предыдущему месяцу замедлился до 0,4%, что является наименьшим показателем с 2021 года.

Указывается, что в сравнении с 2023 годом улучшается торговый баланс:

• В январе-мае 2024 года по предварительным данным внешнеторговый оборот составил $55,3 млрд.

• В его структуре экспорт товаров вырос на 1,8% и составил $32,5 млрд, в том числе экспорт обработанных товаров увеличился на 0,8% до $10,5 млрд..

• Импорт составил $22,9 млрд, сократившись на 7,2%.

• Положительный торговый баланс составил $9,6 млрд и укрепился на $2,3 млрд или на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Также отмечается, что международные резервы страны продолжают расти.

«С начала года международные резервы в целом увеличились на $5,4 млрд и на 1 июля 2024 года превысили $101,3 млрд. В том числе валютные активы Национального фонда выросли на $1,4 млрд до $61,4 млрд, а золотовалютные резервы Национального Банка увеличились на $4 млрд до $39,9 млрд», — дополняется в сообщении.

экономика
инфляция