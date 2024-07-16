Список разрешенных работ для иностранцев расширяется с 1 августа

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2024 года», — сказано в документе.
В списке профессий теперь будет не 35 пунктов, а 53.
Перечень расширили за счет рабочих специальностей. Например, добавили аппаратчиков дубления, золения и производства технической продукции, тянульщика кож и так далее.
Большая часть новых специальностей связана именно с кожевенной отраслью. В республике в этом секторе работают четыре предприятия: Минское производственное кожевенное объединение (МПКО, Минский район), Бобруйский кожевенный комбинат, Гродненское производственное кожевенное объединение и компания «СКИНТЕХ».
Почти все эти предприятия государственные. Одно из них, МПКО, в 2021 году посещал президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда было заявлено, что в стране 78 потребителей продукции кожевенной отрасли. Это обувные предприятия, а также производители галантереи и мебели.