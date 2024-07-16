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Список разрешенных работ для иностранцев расширяется с 1 августа

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Перечень профессий, по которым можно работать в Беларуси с иностранным паспортом и без разрешения на постоянное проживание, будет расширен, следует из официально опубликованного постановления Минтруда.

Источник: Sputnik.by

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2024 года», — сказано в документе.

В списке профессий теперь будет не 35 пунктов, а 53.

Перечень расширили за счет рабочих специальностей. Например, добавили аппаратчиков дубления, золения и производства технической продукции, тянульщика кож и так далее.

Большая часть новых специальностей связана именно с кожевенной отраслью. В республике в этом секторе работают четыре предприятия: Минское производственное кожевенное объединение (МПКО, Минский район), Бобруйский кожевенный комбинат, Гродненское производственное кожевенное объединение и компания «СКИНТЕХ».

Почти все эти предприятия государственные. Одно из них, МПКО, в 2021 году посещал президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда было заявлено, что в стране 78 потребителей продукции кожевенной отрасли. Это обувные предприятия, а также производители галантереи и мебели.

экономика
занятость