Список разрешенных работ для иностранцев расширяется с 1 августа

Почти все эти предприятия государственные. Одно из них, МПКО, в 2021 году посещал президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда было заявлено, что в стране 78 потребителей продукции кожевенной отрасли. Это обувные предприятия, а также производители галантереи и мебели.