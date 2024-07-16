Власти Пермского края обсудили проект спортивного центра «Звезда-2»

В новом спортивном манеже есть универсальный зал для игровых видов спорта, поля для мини-футбола 20×40 метров, зрительские трибуны на 250 человек. Кроме того, в здании обустроены отдельный тренажерный зал, раздевалки, зоны отдыха и другие помещения.