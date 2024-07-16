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Власти Пермского края обсудили проект спортивного центра «Звезда-2»

Его хотят использовать в качестве базы для занятий мини-футболом и гандболом.

Источник: пресс-служба гандбольного клуба "Пермские медведи"

Сегодня, 16 июля, состоялась рабочая встреча между Дмитрием Махониным и представителями пермского гандбола. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе спортклуба.

На встрече обсуждался проект многофункционального спортивного центра «Звезда-2». Спортклуб планируют использовать в качестве базы для занятий мини-футболом и гандболом. В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы тренировочного процесса и игровых мероприятий пермских спортсменов.

Напомним, многофункциональный манеж возводили на условиях государственно-частного партнерства. Инвестором проекта выступила компания ООО «Звезда 2013». Общая стоимость строительства объекта составила 132 миллиона рублей.

В новом спортивном манеже есть универсальный зал для игровых видов спорта, поля для мини-футбола 20×40 метров, зрительские трибуны на 250 человек. Кроме того, в здании обустроены отдельный тренажерный зал, раздевалки, зоны отдыха и другие помещения.

Напомним, президент России Владимир Путин приехал на открытие северного обхода Твери за рулем Лады Аура.