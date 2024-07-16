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Хуснуллин высоко оценил Северный обход Твери на М-11 «Нева»

ТВЕРЬ, 16 июл — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал хорошей трассой Северный обход Твери на М-11 «Нева», заявив, что сам лично проверил этот участок дороги.

Источник: © РИА Новости

«Трасса хорошая. Сам лично проехал, нет замечаний», — сказал он журналистам.

На вопрос, взял ли он в этот раз с собой деньги, Хуснуллин с улыбкой ответил, что взял.

В феврале в Казани президент России Владимир Путин прокатился за рулем «Камаза» в компании вице-премьера Марата Хуснуллина. Вице-премьер в шутку попросил Путина подбросить его до трассы М12 «Восток». Путин пошутил в ответ, спросив, есть ли у него деньги.

Северный обход Твери станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Строительство участка дороги стартовало весной 2022 года.

В декабре прошлого года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери — от села Медное до Бежецкого шоссе.