В Новосибирске 49 новых троллейбусов «Горожанин» готовы выйти на маршруты

«Жители протестуют, — говорит заместитель министра транспорта Новосибирской области Евгений Тюрин. — Там вся уличная дорожная сеть, по сути, используется как стихийная парковка. Дороги заставлены все, там легковой автомобиль в один ряд с трудом проезжает. И когда Большевистская встает в пробку, машины сворачивают с дороги и пытаются проехать через них. А теперь представьте, что будет, если туда еще и городской транспорт пойдет, будут вывешены соответствующие знаки».