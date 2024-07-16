В Новосибирске 49 новых троллейбусов «Горожанин» готовы выйти на маршруты

С начала года 49 троллейбусов «Горожанин» на автономном ходу прибыло в Новосибирск. Несколько единиц сейчас стоят в Дзержинском троллейбусном депо и готовятся к приемке, но мы уже можем заглянуть в салон и кабину и посмотреть, как должен выглядеть новый новосибирский транспорт.
В него легко попасть на инвалидной коляске.
Новые троллейбусы работают без кондуктора — банковской или транспортной картой можно расплатиться самому, через валидатор.
Еще одна касса стоит в кабине водителя — для тех, кто предпочитает наличный расчет.
«Горожанин» может не только ехать без проводов, но и одновременно с этим подзаряжать пассажирам смартфоны — коннекторы стоят на всех площадках.
Пока неясно, на каких маршрутах они будут работать, только на одном в интерактивное табло уже загрузили маршрут № 7.
Прошлогодняя история с гибелью собаки-поводыря после удара током была учтена — минтранс заверил, что в новых троллейбусах такое невозможно.
Среди новых новосибирских троллейбусов — юбилейный, 500-й вагон Уфимского завода.
«Все уже решено»: куда пойдут новые троллейбусы.
Несмотря на то, что за полгода в Новосибирск приехало 49 троллейбусов и еще 89 единиц было поставлено в прошлом году, за это время заработал всего один новый маршрут, и тот только временно, пока не будут отремонтированы трамвайные пути на левом берегу. Остальные были распределены между уже существующими маршрутами.
Сами эти маршруты меняются: часть из них уже перенесла свои конечные пункты, остальные готовятся это сделать. Планами на ближайшее будущее с читателями Сиб.фм поделился директор МКП «ГорЭлектротранспорт» Константин Прокин:
«№ 10 пойдет на новый автовокзал на Гусинобродском шоссе, № 22 продлим на Амбулаторную через проспект Дзержинского, № 24 пойдет на Родники. Все уже решено и осуществится в ближайшее время».
Единственный по-настоящему новый троллейбусный маршрут 15К, по его словам, укомплектован «Горожанами» на 100%: улица Мира от Ефремовского сквера до «Меги» не имеет троллейбусной контактной сети и раньше, кроме трамвая, по ней ходили только автобусы.
Почему новосибирцы против?
Кое-какие планы, правда, пока остаются в подвешенном состоянии — прежде всего, это касается троллейбуса с номером 13, который планировалось дотянуть до ЖК «Европейский берег».
«Жители протестуют, — говорит заместитель министра транспорта Новосибирской области Евгений Тюрин. — Там вся уличная дорожная сеть, по сути, используется как стихийная парковка. Дороги заставлены все, там легковой автомобиль в один ряд с трудом проезжает. И когда Большевистская встает в пробку, машины сворачивают с дороги и пытаются проехать через них. А теперь представьте, что будет, если туда еще и городской транспорт пойдет, будут вывешены соответствующие знаки».
Такие примеры, подчеркнул он, встречаются часто.
«Обычно, если происходит какое-то изменение, в результате которого одному человеку становится немного хуже, а другому лучше (например, при переносе остановочного павильона от одного дома к другому), мы обязательно услышим того, кому стало хуже. Но потом, когда эмоции утихают, часто оказывается, что в выигрыше остались оба», — говорит он.
Примером тому может стать маршрут № 29, который дотянули до микрорайона Дивногорский.
«Там тоже были возражения, зато теперь работает 26 единиц техники и все довольны — продолжает Евгений Тюрин. — Потом туда же направили № 35, до Клубной и Криводановского карьера. Сейчас еще восьмерка поехала на ТЭЦ-5 — мы, считайте, связали Затулинку с Выборной одним прямым маршрутом», — рассказывает Евгений Тюрин.
Так почему вместо новых маршрутов удлиняют старые?
49 новых «Горожан», пополнивших троллейбусный парк Новосибирска — это часть программы «Безопасные и качественные дороги», куда, напомним, входит не только ремонт дорожного полотна, но и развитие общественного транспорта.
В 2021 году Новосибирская область отправила заявку на конкурс, где участвовали еще 65 регионов — и заняла первое место, набрав наибольшее количество баллов по сумме из 30 с лишним показателей. За это федеральный бюджет выделил Новосибирску и области средства на покупку 58 единиц техники — 40% от нужной суммы, остальное должны были доплатить бюджеты Новосибирска и области.
«В чем отличие БКД от неБКД? — спрашивает Евгений Тюрин. — Здесь деньги выделяются не просто на покупку техники, а под конкретный маршрут с определенными условиями. Во-первых, маршрут должен быть магистральным, проходить через основные улицы и связывать достаточно большое пространство. Во-вторых, интервал движения на нем должен быть коротким — минут 10−15».
Напомним, что именно троллейбусы в Новосибирске до последнего времени считались самым изношенным видом транспорта. По состоянию на 1 января 2023 года общий износ общественного транспорта Новосибирска оценивался в 80%, а износ троллейбусного парка — в 99%. К июлю 2024 года весь новосибирский транспорт изношен на 66,1%, трамваи — на 77,15%, троллейбусы — на 61%.