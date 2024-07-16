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Количество электромобилей в Казахстане выросло в три раза

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество легковых автомобилей передвигающихся на электричестве, выросло в 3,1 раз, сообщает ИА El.kz с ссылкой на Бюро национальной статистики.

Источник: EL.kz

Количество электромобилей выросло с 3229 до 9906 единиц.

По состоянию на 1 июня 2024 г. количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 473,7 тыс. единиц, из них 88% — легковые автомобили, 9,9% — грузовые и 2,1% — автобусы.

Подавляющее большинство автомобилей, а именно 81,9%, передвигаются на бензине. На дизельном топливе ездят 7,1% машин. Несмотря на экологические преимущества, лишь 0,2% автомобилей работают на газе, и еще столько же — на электричестве. Смесь бензина и других видов топлива используется в 7,5% автомобилей.

экономика