Количество электромобилей в Казахстане выросло в три раза

Количество электромобилей выросло с 3229 до 9906 единиц.
По состоянию на 1 июня 2024 г. количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 473,7 тыс. единиц, из них 88% — легковые автомобили, 9,9% — грузовые и 2,1% — автобусы.
Подавляющее большинство автомобилей, а именно 81,9%, передвигаются на бензине. На дизельном топливе ездят 7,1% машин. Несмотря на экологические преимущества, лишь 0,2% автомобилей работают на газе, и еще столько же — на электричестве. Смесь бензина и других видов топлива используется в 7,5% автомобилей.