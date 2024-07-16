В Новосибирске перенесли срок сдачи Первомайского сквера

Ремонтные работы в Первомайском сквере Новосибирска должны быть завершены к 1 августа этого года. Об этом сообщает городская администрация.
Договор на реконструкцию сквера был заключен между ИП Замановым Аламдаром Гаракиши оглы и МАУ Новосибирска «Горзеленхоз» в июне прошлого года.
В случае нарушения сроков или качества работ заказчик оставляет за собой право применить меры ответственности, предусмотренные договором и законодательством Российской Федерации.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начался второй этап по благоустройству сквера Сибиряков-Гвардейцев.