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Администрация ответила на жалобы о разрушающемся доме в Пермском крае

Стена дома осыпается на козырёк над подъездом.

Администрация Губахи ответила на жалобы о разрушающемся доме в Пермском крае.

Речь идёт о жилом доме, расположенном на улице Грибоедова, 15 в Гремячинске. Жители дома в социальных сетях обратились к властям с просьбой принять меры. По словам жильцов, стена многоквартирного дома крошится над входом в подъезд. На опубликованных фотографиях видно осыпавшуюся часть стены дома. Крупные осколки лежат на козырьке и тротуаре возле подъезда.

Как сообщили сайту perm.aif.ru в администрации Губахи, 15 июля в муниципалитете прошло заседании комиссии по ЧС, на котором было принято решение провести экспертизу.

«Было принято решение о проведении строительно-технической экспертизы многоквартирного дома на предмет дальнейшей эксплуатации либо признания его аварийным. Срок изготовления экспертизы 18.07.2024», — сообщили сайту perm.aif.ru в муниципалитете.

По данным администрации Губахи, 14 июля возле дома были установлены ограждающие конструкции, которые должны защитить жителей дома от возможного обрушения.

недвижимость