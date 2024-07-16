Администрация ответила на жалобы о разрушающемся доме в Пермском крае

Речь идёт о жилом доме, расположенном на улице Грибоедова, 15 в Гремячинске. Жители дома в социальных сетях обратились к властям с просьбой принять меры. По словам жильцов, стена многоквартирного дома крошится над входом в подъезд. На опубликованных фотографиях видно осыпавшуюся часть стены дома. Крупные осколки лежат на козырьке и тротуаре возле подъезда.