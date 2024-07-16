Администрация ответила на жалобы о разрушающемся доме в Пермском крае

Администрация Губахи ответила на жалобы о разрушающемся доме в Пермском крае.
Речь идёт о жилом доме, расположенном на улице Грибоедова, 15 в Гремячинске. Жители дома в социальных сетях обратились к властям с просьбой принять меры. По словам жильцов, стена многоквартирного дома крошится над входом в подъезд. На опубликованных фотографиях видно осыпавшуюся часть стены дома. Крупные осколки лежат на козырьке и тротуаре возле подъезда.
Как сообщили сайту perm.aif.ru в администрации Губахи, 15 июля в муниципалитете прошло заседании комиссии по ЧС, на котором было принято решение провести экспертизу.
«Было принято решение о проведении строительно-технической экспертизы многоквартирного дома на предмет дальнейшей эксплуатации либо признания его аварийным. Срок изготовления экспертизы 18.07.2024», — сообщили сайту perm.aif.ru в муниципалитете.
По данным администрации Губахи, 14 июля возле дома были установлены ограждающие конструкции, которые должны защитить жителей дома от возможного обрушения.