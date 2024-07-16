В Красноярске появилось более 180 новых мусорных контейнеров

Новые контейнеры будут обслуживать разные управляющие компании, в том числе УК «ЖСК», УК «Утиный Плёс», МУК «Правобережная» и другие. Отметим, что содержать площадки для сбора мусора должны ТСЖ и УК, к которым прикреплены дома, или собственники квартир. При этом регоператор также обязан вносить вклад в обновление контейнерного парка.