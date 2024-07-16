Новые ФАПы и амбулатории появятся в Хабаровском крае

В планах постройка ФАПов в селах Иннокентьевка, Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка, Сикачи-Алянь и поселке Золотой, а также двух амбулаторий в Софийске и Богородском. В селе Оренбургское уже почти готов ФАП, осталось только подключить его к электричеству и благоустроить территорию.