Новые ФАПы и амбулатории появятся в Хабаровском крае

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Основная задача программы — сделать медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных районов региона. В этом году планируется возведение семи ФАПов и двух амбулаторий из быстровозводимых материалов за счет средств федерального и регионального бюджетов. Общий бюджет на эти цели составляет почти 139 миллионов рублей, выделенных минздравом.
«Правительству Хабаровского края пришла идея — создание мобильных ФАПов и амбулаторий в отдаленных населенных пунктах. Благодаря этому решению строительство пройдет быстрее, логистика будет оптимизирована, а качество зданий не уступит обычным строениям. Теперь медицинская помощь станет ближе к населению», — поделился заместитель председателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.
В планах постройка ФАПов в селах Иннокентьевка, Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка, Сикачи-Алянь и поселке Золотой, а также двух амбулаторий в Софийске и Богородском. В селе Оренбургское уже почти готов ФАП, осталось только подключить его к электричеству и благоустроить территорию.