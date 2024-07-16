Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые ФАПы и амбулатории появятся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается работа над строительством ФАПов и амбулаторий в модульном исполнении в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Основная задача программы — сделать медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных районов региона. В этом году планируется возведение семи ФАПов и двух амбулаторий из быстровозводимых материалов за счет средств федерального и регионального бюджетов. Общий бюджет на эти цели составляет почти 139 миллионов рублей, выделенных минздравом.

«Правительству Хабаровского края пришла идея — создание мобильных ФАПов и амбулаторий в отдаленных населенных пунктах. Благодаря этому решению строительство пройдет быстрее, логистика будет оптимизирована, а качество зданий не уступит обычным строениям. Теперь медицинская помощь станет ближе к населению», — поделился заместитель председателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

В планах постройка ФАПов в селах Иннокентьевка, Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка, Сикачи-Алянь и поселке Золотой, а также двух амбулаторий в Софийске и Богородском. В селе Оренбургское уже почти готов ФАП, осталось только подключить его к электричеству и благоустроить территорию.

медицина