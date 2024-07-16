Первые рестораны сети быстрого питания «Вкусно — и точка» открылись в Иркутской области

Оба предприятия общественного питания находятся на территориях торговых комплексов: «Мистер Х» и «Модный квартал». Ожидается, что в ближайшем будущем будет открыто ещё шесть ресторанов «Вкусно — и точка». Пока известно, что в этом году планируется открытие одного ресторана в Иркутске и одного — в Ангарске. Где будут располагаться остальные, пока неизвестно.
«Вкусно — и точка» — крупнейший налогоплательщик в индустрии общественного питания в России: на долю сети приходится более четверти всех налогов, выплаченных предприятиями отрасли. В ближайшие три года налоговые отчисления «Вкусно — и точка» в Иркутской области составят более 160 млн рублей, — говорится в сообщении регионального правительства.
Ранее власти Братска заявляли, что готовы предоставить сети «Вкусно — и точка» площадку для размещения ресторана, если поступит соответствующее предложение.
В 2021 году власти Иркутской области договаривались об открытии ресторанов с американской корпорацией McDonald’s. Однако в 2022 году она покинула российский рынок, продав свои активы российскому бизнесмену Александру Говору. В ресторанах McDonald’s провели ребрендинг, сменив название на «Вкусно — и точка».