Первые рестораны сети быстрого питания «Вкусно — и точка» открылись в Иркутской области

Оба предприятия общественного питания находятся на территориях торговых комплексов: «Мистер Х» и «Модный квартал». Ожидается, что в ближайшем будущем будет открыто ещё шесть ресторанов «Вкусно — и точка». Пока известно, что в этом году планируется открытие одного ресторана в Иркутске и одного — в Ангарске. Где будут располагаться остальные, пока неизвестно.