В Екатеринбурге откроется Свято-Елисаветинский хоспис для тяжелобольных людей

«Никто из людей не хочет заканчивать свою жизнь в хосписе. Но реалии — иногда совсем другие. И я счастлив, что здесь строится обитель для тех, кому очень тяжело жить, ведь церковь всегда говорит, что таким людям надо помогать. И я рад, что здесь, в истории возведения Свято-Елисаветинской обители, сошлись люди, готовые вместе делать доброе дело», — сказал митрополит Евгений.