В Екатеринбурге откроется Свято-Елисаветинский хоспис для тяжелобольных людей

«Никто из людей не хочет заканчивать свою жизнь в хосписе. Но реалии — иногда совсем другие. И я счастлив, что здесь строится обитель для тех, кому очень тяжело жить, ведь церковь всегда говорит, что таким людям надо помогать. И я рад, что здесь, в истории возведения Свято-Елисаветинской обители, сошлись люди, готовые вместе делать доброе дело», — сказал митрополит Евгений.
Хоспис находится в лесу на берегу озера Шарташ, где подопечные смогут гулять. На 3,8 тыс. кв. м разместятся 27 комнат для 50 человек. В зона реабилитации разместят кабинеты массажа и физиотерапии, зал ЛФК, соляную комнату, кухню, столовые и сестринские. Здание будет трехэтажным и полностью адаптированным для маломобильных людей. Отмечается, что при хосписе уже возвели домовой храм, в котором ежедневно будут проходить богослужения, исповеди и тайны причащения.
Свято-Елисаветинская обитель милосердия была основана в 2009 году, ее настоятелем был священник Василий Байшев. Хоспис действовал в небольшом здании 1955 года постройки, он имел площадь 302 кв. м и мог вместить 18 человек. «Уже в августе обитель вместе с подопечными переедет в комфортные условия», — сказано в сообщении. Хоспис к Дню города строят Фонд святой Екатерины и «Сима-ленд».
Ранее в Екатеринбурге открыли четырехэтажный детский пансионат долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии. Его площадь — 4,2 тыс. кв. м. В нем находятся шесть палат дневного стационара, 36 комнат проживания «Мать и дитя», а также игровая и обучающая комнаты.