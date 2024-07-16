В Самаре обсуждают застройку Куйбышевского района высотками

Участники публичных слушаний могут внести свои предложения по проекту с 23 по 30 июля. Сделать это можно через официальный сайт самарской администрации, бумажное или электронное письмо в адрес департамента градостроительства либо запись в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта.