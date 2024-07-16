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В Самаре обсуждают застройку Куйбышевского района высотками

В Самаре стартовали публичные слушания на тему возможного строительства многоэтажного высотного жилья в Куйбышевском районе.

Источник: Коммерсантъ

Под эти цели рассматривается участок площадью более восьми тыс. кв. м на улице Шоссейной. Оповещение опубликовано на сайте городской администрации.

Общественные обсуждения по этой теме проводятся с 16 июля по 6 августа текущего года. С проектом можно ознакомиться в холле первого этажа департамента градостроительства Самары на ул. Галактионовская, д. 132.

Участники публичных слушаний могут внести свои предложения по проекту с 23 по 30 июля. Сделать это можно через официальный сайт самарской администрации, бумажное или электронное письмо в адрес департамента градостроительства либо запись в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта.

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