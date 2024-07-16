На территории Новосибирска насчитали 499 ветхих и аварийных домов

В общей сложности, в областном центре 20 домов, находящихся в чрезвычайной ситуации. Говоря просто, эти старые бараки вот-вот рухнут. Как заверил Алексей Кондратьев, все они включены в проекты КРТ, реализация которых начнется в ближайшее время. Другими проектами комплексного развития территорий охвачены 44 ветхих дома. В мэрии рассчитывают, что в КРТ в течение ближайших пяти лет войдет еще 220 старых домов.