На территории Новосибирска насчитали 499 ветхих и аварийных домов

Как сообщил сегодня на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев, по состоянию на 1 января 2024 года в Новосибирске признаны ветхими и аварийными 499 домов.
— Средняя стоимость расселения одного такого объекта — около 50 миллионов рублей. Таким образом, чтобы расселить все аварийное жилье, нужна сумма порядка 25 миллиардов рублей, — привел расчеты Алексей Кондратьев.
Наиболее проблемные сейчас два объекта — дома по Первому переулку Пархоменко №№ 8 и 10, в одном из которых 54, а в другом 48 квартир. Ситуация в этих домах признана чрезвычайной — конструкции представляют опасность для жителей.
— По дому № 10 мы почти завершили расселение, остались три квартиры, — рассказал Алексей Кондратьев. — По дому № 8 расселение должно закончиться в третьем квартале 2024 года. Надеюсь, все жильцы этого дома получат новые квартиры до начала отопительного сезона.
В общей сложности, в областном центре 20 домов, находящихся в чрезвычайной ситуации. Говоря просто, эти старые бараки вот-вот рухнут. Как заверил Алексей Кондратьев, все они включены в проекты КРТ, реализация которых начнется в ближайшее время. Другими проектами комплексного развития территорий охвачены 44 ветхих дома. В мэрии рассчитывают, что в КРТ в течение ближайших пяти лет войдет еще 220 старых домов.
Также Алексей Кондратьев напомнил, что в 2023 году в Новосибирске расселили 94 ветхих дома.