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Застройка промзоны во Втузгородке одобрена в мэрии Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга утвердили итоги общественных обсуждений проекта застройки промзоны в границах улиц Вишневой — Библиотечной — Комсомольской. Принято решение утвердить проект, несмотря на ряд замечаний горожан.

Участники обсуждений выразили опасения, что новая жилая застройка создаст избыточную нагрузку на соседние школы. Представитель горадминистрации ответил, что на этот случай предусмотрено строительство нового корпуса для школы № 36, чтобы разместить там дополнительное количество детей.

Участок, о котором идет речь, долгое время принадлежал РЖД, потом перешел к АО «РЖДстрой». После череды смены собственников к 2021 году земля отошла к ООО «Группа компаний Маранта». Впоследствии был опубликован проект строительства четырех жилых домов: на 21, 22 и двух на 24 этажа. Предусмотрены также детский сад и паркинг на 130 автомобилей.

строительство