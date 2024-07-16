Застройка промзоны во Втузгородке одобрена в мэрии Екатеринбурга

Участок, о котором идет речь, долгое время принадлежал РЖД, потом перешел к АО «РЖДстрой». После череды смены собственников к 2021 году земля отошла к ООО «Группа компаний Маранта». Впоследствии был опубликован проект строительства четырех жилых домов: на 21, 22 и двух на 24 этажа. Предусмотрены также детский сад и паркинг на 130 автомобилей.