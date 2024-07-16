В Новосибирске собираются обновить Тимирязевский сквер

В Новосибирске специалисты МАУ «Горзеленхоз» начали работы по очистке Тимирязевского сквера от сухих и аварийных деревьев.
По данным пресс-центра городской администрации, в рамках санитарных мероприятий планируется удаление опасных экземпляров берёзы, черёмухи, клёна и тополя. Также предусмотрена санитарная обрезка вязов, яблонь, тополей и клена вдоль дорожек и на детской площадке сквера.
Цель работ — повышение устойчивости зеленых насаждений и защита горожан от потенциальной угрозы.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подрядчик Димитровского моста отремонтировал участок с браком.