В Новосибирске собираются обновить Тимирязевский сквер

По данным пресс-центра городской администрации, в рамках санитарных мероприятий планируется удаление опасных экземпляров берёзы, черёмухи, клёна и тополя. Также предусмотрена санитарная обрезка вязов, яблонь, тополей и клена вдоль дорожек и на детской площадке сквера.