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Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 16 июля

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 16 июля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0018 — его курс составил Br3,1977 за $1.

Курс юаня стал выше на Br0,0021 и составил Br4,4007 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0166 и составил Br3,6182 за 100 российских рублей.

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