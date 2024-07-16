Доллар стал дороже на Br0,0018 — его курс составил Br3,1977 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0021 и составил Br4,4007 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0166 и составил Br3,6182 за 100 российских рублей.
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 16 июля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0018 — его курс составил Br3,1977 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0021 и составил Br4,4007 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0166 и составил Br3,6182 за 100 российских рублей.